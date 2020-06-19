ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июня 10:30
автор: Гичунцев Артур

СМИ: «Локомотив» начал переговоры с Алексеем Миранчуком о продлении контракта

Ранее сообщалось, что столичный клуб не отпустил игрока в «Милан».

В четверг, 18 июня генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с представителями Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.ru.

Согласно источнику, стороны обсуждали продление контракта 24-летнего полузащитника. Отмечается, что клуб хочет переподписать сумму отступных, прописанных в его договоре, что позволит выгодно продать его в другую команду.

Напомним, нынешний контракт Миранчука действует до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен новый подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-Tense 225Роналду впервые в своей карьере проиграл два финала подрядВ сети появились первые фотографии обновленного Skoda Karoq 2021Гордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирЗарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Карпин – перед матчем с «Сочи»: Кто будет играть, я не знаю
Ранее стало известно, что донской клуб ушел на двухнедельный карантин, поскольку шесть футболистов команды заразились коронавирусом.
19.06.2020 11:26
Футбол
автор: Гичунцев Артур
У Погба конфисковали элитный автомобиль (фото)
Ранее сообщалось, что француз решил покинуть чемпионат Англии.
19.06.2020 11:08
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Сочи» договорился с «Ростовом» о проведении матча 19 июня
Ранее стало известно, что донской клуб ушел на двухнедельный карантин, поскольку шесть футболистов команды заразились коронавирусом.
19.06.2020 10:48
Футбол
автор: Гичунцев Артур
СМИ: «Локомотив» начал переговоры с Алексеем Миранчуком о продлении контракта
Ранее сообщалось, что столичный клуб не отпустил игрока в «Милан».
19.06.2020 10:30
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Андрей Аршавин: Азмун? Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал
По информации СМИ, игроком также интересуются «Лацио», «Рома», мадридский «Атлетико» и «Лестер».
19.06.2020 10:12
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров «Реала»
Француз выступает за «сливочных» с 2009 года.
19.06.2020 09:30
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Рамзан Кадыров: Решение УЕФА вдохнет новую жизнь в российский футбол на Кавказе
Глава Чечни также поблагодарил руководство РФС и РПЛ.
19.06.2020 09:13
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Бавария» решила продать Алабу
Ранее австрийский футболист отклонил предложение о продлении контракта. Его не устроили финансовые условия.
19.06.2020 08:21
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Дмитрий Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно. Никаких шуток-прибауток
Завтра 19 июня чемпионат России возобновится матчем «Крыльев Советов» против команды из Грозного.
18.06.2020 23:26
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Мордовия» не получила лицензию для выступления в ФНЛ и собирается играть в ПФЛ
Саранский клуб вылетел из премьер-лиги в 2016 году.
18.06.2020 23:06
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика