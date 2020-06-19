СМИ: «Локомотив» начал переговоры с Алексеем Миранчуком о продлении контракта

В четверг, 18 июня генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с представителями Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.ru.

Согласно источнику, стороны обсуждали продление контракта 24-летнего полузащитника. Отмечается, что клуб хочет переподписать сумму отступных, прописанных в его договоре, что позволит выгодно продать его в другую команду.

Напомним, нынешний контракт Миранчука действует до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил девять голов и отдал пять голевых передач.