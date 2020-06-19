«Сочи» договорился с «Ростовом» о проведении матча 19 июня

Пресс-служба «Сочи» опубликовала заявление по вопросу организации домашнего матча с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.
Отмечается, что встреча состоится 19 июня и пройдет на стадионе «Фишт». Начало поединка –20.00 мск.
Накануне, 18 июня «Сочи» сообщил, что не собирается переносить игру и хочет провести ее в намеченный срок.
В текущем сезоне «Сочи» занимает 12-е место в таблице, набрав 24 очка. На счету «Ростова» – 38 очков и четвертая позиция.
Добавим, что это будет первый матч для обеих команд после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.