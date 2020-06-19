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19 июня 10:48
автор: Гичунцев Артур

«Сочи» договорился с «Ростовом» о проведении матча 19 июня

Ранее стало известно, что донской клуб ушел на двухнедельный карантин, поскольку шесть футболистов команды заразились коронавирусом.

Пресс-служба «Сочи» опубликовала заявление по вопросу организации домашнего матча с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.

Отмечается, что встреча состоится 19 июня и пройдет на стадионе «Фишт». Начало поединка –20.00 мск.

Накануне, 18 июня «Сочи» сообщил, что не собирается переносить игру и хочет провести ее в намеченный срок.

В текущем сезоне «Сочи» занимает 12-е место в таблице, набрав 24 очка. На счету «Ростова» – 38 очков и четвертая позиция.

Добавим, что это будет первый матч для обеих команд после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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