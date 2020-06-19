Карпин – перед матчем с «Сочи»: Кто будет играть, я не знаю

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после новости о договоренности с «Сочи» по организации матча 23-го тура РПЛ.

«Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю», – цитирует Карпина «Р-Спорт».

Накануне, 18 июня «Сочи» сообщил, что не собирается переносить игру и хочет провести ее в намеченный срок.

В текущем сезоне «Сочи» занимает 12-е место в таблице, набрав 24 очка. На счету «Ростова» – 38 очков и четвертая позиция.

Добавим, что это будет первый матч для обеих команд после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.