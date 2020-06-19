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19 июня 12:30
автор: Гичунцев Артур

Валуев сделал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Встреча состоится 20 июня.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев уверен, что «Зенит» одержит победу над московским ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

Напомним, встреча состоится на домашней арене столичного клуба и стартует в 20.00 мск.

«Надеюсь, игра не оставит равнодушными болельщиков обеих команд. Сейчас сложно угадать, в каком состоянии игроки подошли к первой игре. И тем не менее, мой прогноз: «Зенит» победит», – написал Валуев в своей конференции.

Добавим, что чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса в марте этого года, возобновят 19 июня.

Что касается «Зенита», то команда Сергея Семака занимает первое место в таблице, набрав 50 очков. В активе армейцев – 36 очков и пятая позиция.

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