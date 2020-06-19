Томас Цорн: Умяров – будущее «Спартака». Никому отдавать его не собираемся

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах на полузащитника Наиля Умярова, прокомментировал ситуацию хавбека Аяза Гулиева, а также оценил текущее состояние голкипера Александра Селихова.

«Вокруг «Спартака» ходит много информации, которая не соответствует правде. Умяров – один из наших самых талантливых игроков, это будущее нашего клуба, мы на него надеемся. Никому отдавать мы его не собираемся. Он останется в «Спартаке».

Мы в «Спартаке» – одна большая семья. Гулиев временно переведен в «Спартак-2», это не значит, что он не вернется в основу, и это не значит, что он с кем-то поссорился. Мы с ним обсудим ситуацию. Мы должны напрямую друг другу все говорить, это база для успеха команды.

Будущее Селихова? Саша – молодец. Он опередил свое восстановление на два с половиной месяца, работал профессионально. Он допущен к работе с основой, конкурирует с Максименко, который остается первым номером», – сказал Цорн в эфире ютуб-канала «Дневник фаната».