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19 июня 14:15

Кириченко не уверен, что ЦСКА сможет пробиться в Лигу чемпионов

На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице, отставая от третьей строчки на пять очков.

Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко оценил шансы столичного клуба пробиться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призеров, у них серьезное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их еще нужно выиграть. Все-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы. Сложно предсказать, как все будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путевку в Лигу чемпионов», – цитируют Кириченко «Известия».

Завтра, 20 июня ЦСКА примет на домашней арене «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 20.00 мск.

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Кириченко не уверен, что ЦСКА сможет пробиться в Лигу чемпионов
На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице, отставая от третьей строчки на пять очков.
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