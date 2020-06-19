Кириченко не уверен, что ЦСКА сможет пробиться в Лигу чемпионов

Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко оценил шансы столичного клуба пробиться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призеров, у них серьезное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их еще нужно выиграть. Все-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы. Сложно предсказать, как все будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путевку в Лигу чемпионов», – цитируют Кириченко «Известия».

Завтра, 20 июня ЦСКА примет на домашней арене «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 20.00 мск.