«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро

Форвард «ПСЖ» Неймар проиграл суд руководству «Барселоны», о чем информирует пресс-служба сине-гранатовых.

Напомним, игрок пытался взыскать с клуба 43,6 млн евро. Он считает, что чемпион Испании должен был выплатить ему этот бонус за продление контракта. В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.

Напомним, Неймар продлил соглашение, а через некоторое время выкупил свой трансфер, активировав сумму отступных в размере 222 млн евро и подписал контракт с «ПСЖ».

Добавим, что в составе каталонцев он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 голевых передач, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.