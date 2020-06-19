«Никто из ребят до сегодняшнего дня не играл в РПЛ». «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи»

Вратари: Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения).
Защитники: Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002).
Полузащитники: Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);
Нападающие: Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).
Добавим, что встреча состоится по расписанию в пятницу, 19 июня, и начнется в 20:00 по московскому времени.
В среду «Ростов» объявил об уходе всей команды на двухнедельный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава.
На данный момент «Ростов» с 38 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место.
Наша заявка на игру с «Сочи» 😎— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Ни один из ребят до сегодняшнего дня не играл в РПЛ. #МыРостов pic.twitter.com/amBHY8EPqe