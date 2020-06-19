«Ростов» вылетел на матч с «Сочи»

«Мы уже в аэропорту. Через 5 минут команда вылетит в Сочи, по прибытию – сразу отправится на стадион «Фишт», - говорится в сообщении пресс-службы ростовской команды.
Ранее «Ростов» объявил заявку на предстоящий матч, отметив, что ни один из футболистов до сегодняшнего дня не играл в российской премьер-лиге.
Напомним, что в среду «Ростов» сообщил, что в связи с отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, команда уходит на карантин.
На данный момент «Ростов» с 38 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место.
Мы уже в аэропорту. Через 5 минут команда вылетит в Сочи, по прибытию – сразу отправится на стадион «Фишт». Матч начнётся в 20:00.— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Президент ФК «Ростов» Арташес Владимирович Арутюнянц вылетел вместе с командой, чтобы поддержать наших парней.#МыРостов pic.twitter.com/fYKQbZPWTt