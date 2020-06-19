Вячеслав Колосков: Разве это нормально - заставить юношей против мужиков играть?

- Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть, и где гарантии, что они здоровы? - приводит слова Колоскова ТАСС.

Ранее стало известно, что «Ростов» вылетел на встречу 23-го тура против «Сочи», при этом никто из заявки ростовской команды на матч ранее не играл в РПЛ.

Напомним, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.

На данный момент «Ростов» с 38 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место.