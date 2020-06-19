Гаджи Гаджиев: Ротенберга можно понять, он хочет видеть свою команду сильной

- В «Сочи» достаточно влиятельное руководство клуба, которое может найти усиление. А за счет кого - не столь принципиально. В «Зените» оказалась значительная группа игроков, относительно ненужных клубу, кроме Кокорина. Но пути переговоров все равно нашли. Мы можем говорить о том, кто в каких рамках действует. Тем не менее, футбольные законы не нарушаются. Ротенберга можно понять, он хочет видеть свою команду сильной, - приводит слова Гаджиева News.ru.

Напомним, что летом «Сочи» пополнили сразу шесть футболистов «Зенита»: Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, а также в аренду на год был взят Андрей Мостовой. Зимой команду пополнил Александр Кокорин.