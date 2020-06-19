Тедеев будет руководить «Ростовом» в матче против «Сочи»

«Сегодня с бровки руководить нашей командой будет Заурбек Тедеев - старший тренер «молодежки» ФК «Ростов», - говорится в сообщении пресс-службы ростовской команды.

Ранее стало известно, что «Ростов» вылетел на встречу против «Сочи», при этом никто из заявки ростовской команды ранее не играл в РПЛ.

Напомним, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.