«Крылья Советов» - «Ахмат». Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Комбаров, Бурлак, Гацкан, Попович, Глушенков, Зиньковский, Тимофеев, Кабутов.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Лысцов, Сафаа, Чичерин, Смирнов, Тюрин, Голенков, Киселев, Молчанов.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосавац, Исмаэл Силва, Семенов, Иванов, Нижич, Роши, Ильин, Бериша, Глушаков.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Митришев, Кадыров, Гиголаев, Раванелли, Мбенг, Понсе, Фелипе Визеу, Харин, Адамов, Кадыров.

Напомним, что встреча станет первой в чемпионате России после возобновления сезона, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Игра состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 22 очками занимают 15-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Ахмат» с 20 очками располагается на 16-м месте.