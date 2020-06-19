Владимир Пономарев: К сожалению, у «Ростова» сегодня нет шансов

- К сожалению, у «Ростова» сегодня нет шансов. Пацаны не могут сражаться с более взрослой командой. Ну, детский сад устроили, - приводит слова Пономарева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что «Ростов» вылетел на встречу против «Сочи», при этом никто из заявки ростовской команды ранее не играл в РПЛ.

Напомним, что в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.