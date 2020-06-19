Матчем «Крылья Советов» - «Ахмат» возобновился чемпионат России

Матч 23-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Ахматом» стартовал в 18:00 по московскому времени на стадионе «Самара-Арена».

Отметим, что на данный момент счет в матче 1:0 в пользу самарской команды: на 6-й минуте игры отличился защитник «самарцев» Тарас Бурлак.

Напомним, что сезон был приостановлен 17 марта после 22-го тура чемпионата, а решение о его возобновлении было принято 15 мая.

Добавим, что сегодня состоится еще один матч 23-го тура – «Сочи» на своем поле примет «Ростов», который заявил на эту встречу воспитанников академии.