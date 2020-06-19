ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июня 18:34
автор: Ефимов Андрей

В оставшихся матчах фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением относительно поддержки команды в оставшихся матчах возобновленного чемпионата России.

«В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на 2 месте, к которому привел команду Юрий Павлович Семин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба таким необъяснимым образом.

Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива».

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

— мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;
— мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;
— вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;
— мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба.

Сейчас наша цель - перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача - каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности - о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола. Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием», - говорится в заявлении, опубликованном на объединенном сайте болельщиков «Локомотива» United South.

Напомним, что во время перерыва в чемпионате, вызванного пандемией коронавируса, в «Локомотиве» сменился главный тренер: вместо Юрия Семина, который покинул команды в связи с завершением контракта, клуб возглавил сербский специалист Марко Николич.

Добавим, что на момент возобновления сезона «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» девять очков и опережая идущий на третьем месте «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Land Rover представил новую специальную версию Range Rover FiftyМини-футбольное «Динамо» может быть расформированоМусаев вступил в должность главного тренера «Краснодара»Липницкая призналась, от кого ждет ребенкаРумынка, о которой мечтает весь мирПлан рухнул: WADA не ожидала такого отпора от России
«Сочи» сыграет основным составом против «Ростова»
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура российской премьер-лиги.
19.06.2020 19:06
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Валерий Карпин: Все игроки и тренеры будут болеть за наших детей
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч против «Сочи», который состоится в рамках 23-го тура чемпионата России.
19.06.2020 19:00
Футбол
автор: Ефимов Андрей
В оставшихся матчах фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты
Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением относительно поддержки команды в оставшихся матчах возобновленного чемпионата России.
19.06.2020 18:34
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Бурлак стал автором первого гола после возобновления сезона РПЛ
В пятницу матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом» возобновился сезон в российской премьер-лиге.
19.06.2020 18:20
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Роман Бабаев: Если существует возможность соблюсти спортивный принцип, ее нужно использовать
Генеральный директор ЦСКА рассказал, почему клуб поддержал возобновление чемпионата России.
19.06.2020 18:14
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Матчем «Крылья Советов» - «Ахмат» возобновился чемпионат России
Матчем «Крылья Советов» - «Ахмат» возобновился чемпионат России
Сезон российской премьер-лиги возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
19.06.2020 18:07
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Александр Точилин: Не думаю, что что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что только форс-мажор может помешать «Зениту» стать чемпионом.
19.06.2020 17:59
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Владимир Пономарев: К сожалению, у «Ростова» сегодня нет шансов
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о ситуации вокруг матча 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи».
19.06.2020 17:27
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Крылья Советов» - «Ахмат». Стартовые составы команд
«Крылья Советов» и «Ахмат» определились со стартовыми составами команд на матч 23-го тура чемпионата России.
19.06.2020 17:14
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Тедеев будет руководить «Ростовом» в матче против «Сочи»
Старший тренер молодежного состава «Ростова» Заурбек Тедеев будет руководить командой во время гостевого матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи».
19.06.2020 17:00
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика