В оставшихся матчах фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты

«В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на 2 месте, к которому привел команду Юрий Павлович Семин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба таким необъяснимым образом.

Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива».

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

— мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;

— мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;

— вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;

— мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.