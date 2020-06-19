В оставшихся матчах фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты

«В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на 2 месте, к которому привел команду Юрий Павлович Семин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба таким необъяснимым образом.
Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива».
К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.
Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:
— мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;
— мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;
— вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;
— мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.
Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба.
Сейчас наша цель - перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача - каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности - о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола. Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием», - говорится в заявлении, опубликованном на объединенном сайте болельщиков «Локомотива» United South.
Напомним, что во время перерыва в чемпионате, вызванного пандемией коронавируса, в «Локомотиве» сменился главный тренер: вместо Юрия Семина, который покинул команды в связи с завершением контракта, клуб возглавил сербский специалист Марко Николич.
Добавим, что на момент возобновления сезона «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» девять очков и опережая идущий на третьем месте «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.