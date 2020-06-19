Валерий Карпин: Все игроки и тренеры будут болеть за наших детей

- По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже все сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья, - приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Ранее стало известно, что «Ростов» вылетел на встречу 23-го тура против «Сочи», а в заявку команды на предстоящую встречу вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.

Напомним, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.