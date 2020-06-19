«Сочи» сыграет основным составом против «Ростова»

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин. Позже стало известно, что в заявку «Ростова» на предстоящую встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.