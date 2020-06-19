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Гол Глушакова помог «Ахмату» в гостях обыграть «Крылья Советов» и покинуть зону вылета
19 июня 19:57
автор: Ефимов Андрей

Гол Глушакова помог «Ахмату» в гостях обыграть «Крылья Советов» и покинуть зону вылета

Футболисты «Ахмата» одержали волевую победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура возобновленного чемпионата России.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе самарской команды голами отметились Тарас Бурлак (6-я минута) и Максим Глушенков (88), у грозненского клуба точными ударами отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (59) и Бернард Бериша (69).

После этой игры «Ахмат» набрал 23 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 22 очками опустились на 16-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Зенита», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Сочи».

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