Гол Глушакова помог «Ахмату» в гостях обыграть «Крылья Советов» и покинуть зону вылета

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе самарской команды голами отметились Тарас Бурлак (6-я минута) и Максим Глушенков (88), у грозненского клуба точными ударами отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (59) и Бернард Бериша (69).

После этой игры «Ахмат» набрал 23 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 22 очками опустились на 16-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Зенита», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Сочи».