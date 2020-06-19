«Спартак» предложил владельцам абонементов принять участие в жеребьевке

«Все владельцы абонементов могут подать заявку для участия в жеребьевке на предстоящие домашние матчи с «Уфой» и «Тамбовом» до 22 и 29 июня соответственно», - говорится в заявлении клуба, опубликованного на официальном сайте красно-белых.

Напомним, что согласно требованиям Роспотребнадзора на стадионы допускаются только болельщики в количестве десяти процентов от вместимости арен. В случае с домашним стадионом красно-белых это около 4 500 зрителей при почти 14 000 реализованных абонементов на сезон-2019/2020.

Ранее «Спартак» заявил, что прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны, отметив при этом, что в связи со сложившимися обстоятельствами клуб рассчитывает на понимание со стороны болельщиков.