«Сочи» разгромил «Ростов», одержав самую крупную победу в истории чемпионатов РПЛ

В составе гостей голом отметился Роман Романов (1-я минута), у хозяев поля точными ударами отличились Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (45+1, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87), еще один мяч в свои ворота срезал нападающий ростовской команды Владимир Абрамов (6).

Отметим, что на 26-й минуте встречи нападающий «Сочи» Антон Заболотный с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера соперника Дениса Попова.

После этой игры «Сочи» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, в заявку «Ростова» на встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Ростов» сыграет на своем поле с «Арсеналом».