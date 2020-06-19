Денис Попов: Своей игрой доволен за исключением пары эпизодов

- Перед игрой мы старались веселиться, не паниковать. Вышли и вот так вот сыграли. Как взял пенальти? Просто заранее выбрал угол. Это угадайка.

Все равно в каком-то моменте грустно из-за такого поражения. Однако мы получили опыт. Я своей игрой доволен за исключением пары эпизодов, - рассказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

Добавим, 17-летний голкипер «Ростова» в матче с «Сочи» отразил 15 ударов по воротам, что является новым рекордом российской премьер-лиги.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.