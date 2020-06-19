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«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1
19 июня 23:28
автор: Григорьевская Юлия

«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1

Пресс-конференция главных тренеров в Сочи, где местный одноименный клуб в рамках 23-го тура РПЛ разгромил молодежный состав ростовчан.

- Игроки отнеслись к этому матчу с полной серьезностью, мы же играем для своих зрителей, - отметил главный тренер сочинцев Владимир Федотов. – Соперники проявили мужество, особо отмечу их вратаря. Но понятно, что они не были готовы к такому уровню. При этом я считаю необоснованной критику в наш адрес. Вот уже два дня по всем каналам склоняют «Сочи». А за что? При обсуждении регламента все клубы пришли к пониманию, что окон для переносов в календаре нет. Все находятся в равных условиях. О ситуации в «Ростове» мы узнали вечером 17 июня. И пока я не видел результатов расследования, почему там произошло заражение.

- Не было мыслей выставить молодежный состав?
- Нет. Мы ведем борьбу за выживание. Каждое очко на счету.

- Не стоило ли пожалеть молодых ростовчан? 10:1 – не перебор?
- Как можно жалеть футболистов? Они получили шанс проявить себя в РПЛ. И это уже не мальчики. Я в 17 лет уехал в Йошкар-Олу, где отыграл два года, потом отслужил в армии… Так что жалости к ростовчанам нет. Для них это бесценный опыт. Теперь они увидели, к какому уровню надо стремиться.

- Такой матч сложно комментировать, - сказал тренер «Ростова» Заур Тедеев. - Играли юные футболисты. Мы не могли успеть подготовиться. Но я благодарен судьбе, что ребята дебютировали в РПЛ.

- Следующий матч у «Ростова» с «Арсеналом». Выйдут те же ребята? Или основа под руководством Валерия Карпина завершит карантин?
- Я очень надеюсь, что против «Арсенала» выйдет уже настоящий «Ростов». А как считается период карантина в регламенте РПЛ, мне неизвестно. Надо уточнять.

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