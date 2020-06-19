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19 июня 23:35

Селюк рассказал о расизме в российских клубах

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.

По его словам, с проявлением расизма столкнулся темнокожий воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. В конце 2019 года СМИ сообщали о том, что игрок обороны перешел в «Ротор». Однако позже соглашение с Адамсом якобы разорвали из-за его цвета кожи.

- В России я сталкивался с этим. Далеко ходить не надо, это пример с Волгоградом. Мы знаем, что некоторые команды и регионы зависят от администрации города или области. Они говорят, что как раз по спортивному принципу мы бы у вас кого-то и взяли, у вас очень хорошие игроки за небольшие деньги, но нам сказали, чтобы у нас в команде не было ни одного чернокожего. Была история с Лайонелом Адамсом, который вообще россиянин, но темнокожий, его взяли, и вышла не совсем красивая история, контракт в итоге расторгли, - приводит слова Селюка Sport24.ru.

Накануне официальный сайт «Ротора» сообщил о том, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участие в чемпионате РПЛ сезона-2020/21.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

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