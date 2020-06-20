ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 08:23
автор: Шарафудинов Виктор

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Завтра «Реал» может догнать лидера чемпионата Испании по набранным очкам.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.

Прервалась победная серия каталонского клуба, а команда Хулена Лопетеги не проигрывает уже семь туров кряду (3 победы и 4 ничьи).

Соперники нанесли по четыре удара в створ, но это не помогло им забить. Общий счет ударов 10:8 в пользу гостей.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, набрав 65 очков в 30 матчах, однако завтра 21 июня «Реал» может догнать команду Кике Сетьена по набранным очкам. Королевский клуб сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедадом».

«Севилья» с 52 очками занимает третье место.

22 июня состоится матч «Вильярреал» – «Севилья». 23 июня «Барселона» примет «Атлетик».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В конце года Adobe окончательно прекратит поддержку Flash PlayerЭтери Тутберидзе приступила к работе после периода карантинаCitroen показала официальные изображения электрического кросс-хэтчбека ë-C4Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Румынка, о которой мечтает весь мир
Жерар Пике: «Барселоне» будет очень трудно выиграть чемпионат
Вчера каталонцы сыграли вничью в гостях у «Севильи».
20.06.2020 09:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Владимир Быстров: Те, кто допустил проведение этого матча «Сочи» – «Ростов», люди недалекого ума
Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал разгромную победу сочинцев над ростовскими юношами.
20.06.2020 08:57
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Денис Глушаков: Дальше у «Ахмата» семь игр – семь финалов (фото)
Грозненский клуб возобновил чемпионат, обыграв в Самаре «Крылья Советов».
20.06.2020 08:51
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»
Команда Жозе Моуринью сыграла вничью с бывшей командой своего тренера.
20.06.2020 08:35
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Завтра «Реал» может догнать лидера чемпионата Испании по набранным очкам.
20.06.2020 08:23
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Виталий Мутко: Безусловно, игру «Ростова» против «Сочи» надо было переносить
Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
19.06.2020 23:42
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Селюк рассказал о расизме в российских клубах
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.
19.06.2020 23:35
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1
«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1
Пресс-конференция главных тренеров в Сочи, где местный одноименный клуб в рамках 23-го тура РПЛ разгромил молодежный состав ростовчан.
19.06.2020 23:28
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Денис Попов: Своей игрой доволен за исключением пары эпизодов
Голкипер «Ростова» Денис Попов поделился эмоциями после поражения ростовчан от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ.
19.06.2020 23:19
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Сергей Балахнин: Кроме желания игроки «Ростова» ничего не могли противопоставить «Сочи»
Экс-наставник «Ростов» Сергей Балахнин поделился эмоциями после поражения ростовчан от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ.
19.06.2020 22:53
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика