«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.

Прервалась победная серия каталонского клуба, а команда Хулена Лопетеги не проигрывает уже семь туров кряду (3 победы и 4 ничьи).

Соперники нанесли по четыре удара в створ, но это не помогло им забить. Общий счет ударов 10:8 в пользу гостей.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, набрав 65 очков в 30 матчах, однако завтра 21 июня «Реал» может догнать команду Кике Сетьена по набранным очкам. Королевский клуб сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедадом».

«Севилья» с 52 очками занимает третье место.