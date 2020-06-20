«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:1.

Голландский нападающий «шпор» Стевен Бергвейн открыл счет на 27-й минуте, прорвавшись сквозь оборону манкунианцев, а на 81-й гости отыгрались стараниями португальца Бруну Фернандеша, который реализовал пенальти.

Заработал 11-метровый вышедший на замену Поль Погба, вынудив сфолить Эрика Дайера. Для французского полузащитника «МЮ» матч в Лондоне стал первой официальной игрой в нынешнем году. Из-за травмы лодыжки Погба не играл с 26 декабря прошлого года, когда команда Оле-Гуннара Сульшера на своем поле разгромила «Ньюкасл» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 46 очков, а «Тоттенхэм» – восьмое (42).

23 июня «Тоттенхэм» сыграет дома с «Вест Хэмом». 24 июня «МЮ» примет «Шеффилд Юнайтед».