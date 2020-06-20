Денис Глушаков: Дальше у «Ахмата» семь игр – семь финалов (фото)

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию футболистов команды Игоря Шалимова, сделанную в раздевалке после победы над «Крыльями Советов» в матче 23-го тура чемпионата России (4:2).
«Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр – семь финалов. Нам есть много над чем работать!», – такую подпись сделал Глушаков, забивший второй гол «Ахмата» в Самаре.
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Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр — семь финалов. Нам есть много над чем работать! 💪🏻 #победа #ахмат#рпл #футбол
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)