ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 08:51
автор: Шарафудинов Виктор

Денис Глушаков: Дальше у «Ахмата» семь игр – семь финалов (фото)

Грозненский клуб возобновил чемпионат, обыграв в Самаре «Крылья Советов».

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию футболистов команды Игоря Шалимова, сделанную в раздевалке после победы над «Крыльями Советов» в матче 23-го тура чемпионата России (4:2).

«Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр – семь финалов. Нам есть много над чем работать!», – такую подпись сделал Глушаков, забивший второй гол «Ахмата» в Самаре.

Для грозненцов вчерашняя победа стала первой в официальном матче в 2020 году. «Ахмат» не мог выиграть в чемпионате пять матчей кряду (2 ничьи и 3 поражения) с тех пор, как 23 ноября победил в гостях «Оренбург» (2:1).

Команда Шалимова набрала 23 очка и поднялась с последнего места на 13-е.

26 июня «Ахмат» примет «Сочи» в рамках 24-го тура.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Крылья» на последнем месте, «Сочи» громит «Ростов»В конце года Adobe окончательно прекратит поддержку Flash PlayerЭтери Тутберидзе приступила к работе после периода карантинаЕрёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Румынка, о которой мечтает весь мир
Жерар Пике: «Барселоне» будет очень трудно выиграть чемпионат
Вчера каталонцы сыграли вничью в гостях у «Севильи».
20.06.2020 09:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Владимир Быстров: Те, кто допустил проведение этого матча «Сочи» – «Ростов», люди недалекого ума
Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал разгромную победу сочинцев над ростовскими юношами.
20.06.2020 08:57
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Денис Глушаков: Дальше у «Ахмата» семь игр – семь финалов (фото)
Грозненский клуб возобновил чемпионат, обыграв в Самаре «Крылья Советов».
20.06.2020 08:51
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»
Команда Жозе Моуринью сыграла вничью с бывшей командой своего тренера.
20.06.2020 08:35
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Завтра «Реал» может догнать лидера чемпионата Испании по набранным очкам.
20.06.2020 08:23
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Виталий Мутко: Безусловно, игру «Ростова» против «Сочи» надо было переносить
Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
19.06.2020 23:42
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Селюк рассказал о расизме в российских клубах
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.
19.06.2020 23:35
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1
«Жалости к ребятам из «Ростова» не испытываем». Тренер «Сочи» – после победы 10:1
Пресс-конференция главных тренеров в Сочи, где местный одноименный клуб в рамках 23-го тура РПЛ разгромил молодежный состав ростовчан.
19.06.2020 23:28
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Денис Попов: Своей игрой доволен за исключением пары эпизодов
Голкипер «Ростова» Денис Попов поделился эмоциями после поражения ростовчан от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ.
19.06.2020 23:19
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Сергей Балахнин: Кроме желания игроки «Ростова» ничего не могли противопоставить «Сочи»
Экс-наставник «Ростов» Сергей Балахнин поделился эмоциями после поражения ростовчан от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ.
19.06.2020 22:53
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика