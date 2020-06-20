Денис Глушаков: Дальше у «Ахмата» семь игр – семь финалов (фото)

«Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр – семь финалов. Нам есть много над чем работать!», – такую подпись сделал Глушаков, забивший второй гол «Ахмата» в Самаре.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию футболистов команды Игоря Шалимова, сделанную в раздевалке после победы над «Крыльями Советов» в матче 23-го тура чемпионата России (4:2).

Для грозненцов вчерашняя победа стала первой в официальном матче в 2020 году. «Ахмат» не мог выиграть в чемпионате пять матчей кряду (2 ничьи и 3 поражения) с тех пор, как 23 ноября победил в гостях «Оренбург» (2:1).

Команда Шалимова набрала 23 очка и поднялась с последнего места на 13-е.

26 июня «Ахмат» примет «Сочи» в рамках 24-го тура.