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20 июня 09:11
автор: Шарафудинов Виктор

Жерар Пике: «Барселоне» будет очень трудно выиграть чемпионат

Вчера каталонцы сыграли вничью в гостях у «Севильи».

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился со счетом 0:0. После игры защитник каталонцев Жерар Пике заявил, что его команде будет очень трудно выдержать конкуренцию с мадридским «Реалом» в борьбе за титул.

«Я думаю, что будет очень трудно выиграть нынешний чемпионат, – цитирует Пике Marca. – Мы сделаем все возможное, но я не думаю, что «Реал» потеряет много очков. Судьба чемпионата уже не в наших руках. Учитывая то, что мы увидели в двух последних турах, будет тяжело сохранить первое место.

Мы создали больше голевых моментов и контролировали мяч больше, чем «Севилья». При этом мы не смогли забить. Ничья поставила нас в положение, в котором судьба титула не зависит от нас».

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, набрав 65 очков в 30 матчах, однако завтра 21 июня «Реал» может догнать команду Кике Сетьена по набранным очкам. Королевский клуб сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедадом».

23 июня «Барселона» примет «Атлетик».

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