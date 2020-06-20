Жозе Моуриньо: Пенальти был странным (видео)

Вчера в матче 30-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1. Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью остался недоволен назначением пенальти, при помощи которого «МЮ» сравнял счет на 81-й минуте.

«Пытаюсь подобрать правильные слова, – сказал Моуринью в интервью для BBC. – Скажу, что пенальти был странным.

Поль Погба сделал свое дело. Судья Джонатан Мосс тоже пытался сделать свою работу, как можно лучше. VAR – это совсем другая ситуация.

Наши игроки фантастически отработали в обороне. У них было только два опасных удара, с которыми справился Уго Льорис, и ничего больше.

В последние 15 минут было тяжело, и я был бы рад, если бы у нас были Лукас Моура и Деле Алли. Надеюсь, что они вернутся к игре против «Вест Хэма».