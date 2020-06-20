Болельщики «Ростова» встретили игроков молодежной команды, как победителей (видео)

Официальный инстаграм ФК «Ростов» опубликовал видеозапись того, как болельщики команды встретили футболистов молодежного состава после возвращения с выездного матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».
«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2». Спасибо вам за поддержку», – сказано в подписи к видео.
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Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2» 🏟⠀ ⠀ Спасибо вам за поддержку 💛💙⠀ ⠀ #МыРостов
Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)