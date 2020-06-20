Болельщики «Ростова» встретили игроков молодежной команды, как победителей (видео)

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov) 19 Июн 2020 в 4:11 PDT

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«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2». Спасибо вам за поддержку», – сказано в подписи к видео.

Официальный инстаграм ФК «Ростов» опубликовал видеозапись того, как болельщики команды встретили футболистов молодежного состава после возвращения с выездного матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

«Ростов» пытался добиться переноса встречи из-за того, что шесть игроков команды Валерия Карпина заразились коронавирусом, но «Сочи» ответил отказом.

Матч на стадионе «Фишт» закончился со счетом 10:1 в пользу хозяев. «Сочи» одержал самую крупную победу в истории чемпионатов России, а также стал первой командой, забившей в РПЛ 10 голов в одной игре.

После вчерашней игры «Сочи» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место.

26 июня «Сочи» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Ростов» 27 июня должен сыграть дома с тульским «Арсеналом».