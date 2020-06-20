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20 июня 11:08
автор: Шарафудинов Виктор

Антон Шунин поддержал молодых игроков «Ростова»: У вас еще все впереди, парни

«Сочи» разгромил ростовскую молодежь, забив десять мячей.

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в инстаграме опубликовал сообщение в поддержку молодых игроков «Ростова», которые вчера 19 июня уступили «Сочи» 1:10 в матче 23-го тура чемпионата России.

«Помню, что перед дебютом в Премьер-Лиге плохо спал несколько ночей, переживал, – написал Шунин. – Шаг в большой футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть.

Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти – это было круто! Денис Попов – молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут – главное, их правильно пережить и двигаться дальше.

Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в премьер-лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас еще все впереди, парни».

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Помню, что перед дебютом в Премьер-Лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть. ⠀ Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти – это было круто! @_den_46_ – молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут – главное, их правильно пережить и двигаться дальше. ⠀ Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-Лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас еще всё впереди, парни ✊

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

На 26-й минуте матча 17-летний вратарь Денис Попов парировал 11-метровый в исполнении Антона Заболотного.

В минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией в заявку «Ростова» на встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории чемпионатов России, а также стал первой командой РПЛ, которая забила десять голов в одном матче.

После вчерашней игры «Сочи» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место.

26 июня «Сочи» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Ростов» 27 июня провести домашний матч против тульского «Арсенала».

«Динамо» завтра 21 июня встретится в гостях с «Краснодаром».

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