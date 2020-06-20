Борис Ротенберг: Рами – обманщик. Он скрыл травму. Пусть идет куда хочет

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с досрочным расторжением контракта французского защитника Адиля Рами.

«На самом деле, он скрыл травму, – заявил Ротенберг в интервью «РИА Новости». – Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так.

Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне? Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет».

34-летний Рами подписал контракт с «Сочи» 22 февраля, расставшись с «Фенербахче». За российский клуб Адиль не сыграл ни одного матча, расторгнув контракт в мае.