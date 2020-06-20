Антон Заболотный: Я не буду оправдываться

После игры «Сочи» – «Ростов», в которой хозяева победили со счетом 10:1, нападающий сочинской команды Антон Заболотный опубликовал сообщение в инстаграме.

«Уважаемые болельщики и любители футбола! – написал Заболотный. – Хочу обратится к Вам всем, с информацией по сложившейся ситуацией с сегодняшним долгожданным для нас всех матчем! Я не буду оправдываться, так как не в чем, но хочу внести ясность в данную ситуацию! Мы – футболисты, все работаем по контракту, мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть!

МЫ НЕ РЕШАЕМ! Мы только делаем свою работу как и все, и тут нет места эмоциям, так как опять таки же повторюсь, что мы не выбираем, не решаем, где, с кем и когда мы играем! Надеюсь на ваше понимание...

P.S. Хочу поблагодарить молодых ребят из ФК «Ростов» за стремление, самоотдачу и дебют в РПЛ, удачи вам в дальнейшей карьере».

Из-за того, что в команде Валерия Карпина было обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом, «Ростов» сыграл против «Сочи» в 23-м туре молодежной командой.

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории чемпионатов России и стал первой командой РПЛ, которая забила 10 голов в одном матче.

Заболотный в 17 матчах РПЛ нынешнего сезона в сумме забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.