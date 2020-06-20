Александр Беленов поддержал Дениса Попова: Все лучшее впереди

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поддержал Дениса Попова, опубликовав комментарий в инстаграме 17-летнего коллеги из «Ростова» после матча против ФК «Сочи».

«Коллега, не расстраивайся! Ты хорошо играл. Все лучшее впереди, но предстоит много работать! Удачи и без травм!», – написал Беленов.

Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов поддержал своего юного коллегу из «Ростова» Дениса Попова после матча #СочиРостов 💪💪💪 pic.twitter.com/qNL50jJW9v — ФК УФА (@UfaFc) June 19, 2020

Вчера 19 июня «Ростов», представленный игроками молодежного состава, проиграл на выезде «Сочи» со счетом 1:10 в рамках 23-го тура чемпионата России. Попов, никогда прежде не игравший в РПЛ, сделал 15 сэйвов, включая парированный пенальти в исполнении Антона Заболотного.