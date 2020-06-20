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20 июня 12:11
автор: Шарафудинов Виктор

Александр Беленов поддержал Дениса Попова: Все лучшее впереди

Вратарь «Уфы» считает, что 17-летний коллега хорошо сыграл в Сочи, несмотря на десять пропущенных мячей.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поддержал Дениса Попова, опубликовав комментарий в инстаграме 17-летнего коллеги из «Ростова» после матча против ФК «Сочи».

«Коллега, не расстраивайся! Ты хорошо играл. Все лучшее впереди, но предстоит много работать! Удачи и без травм!», – написал Беленов.

Вчера 19 июня «Ростов», представленный игроками молодежного состава, проиграл на выезде «Сочи» со счетом 1:10 в рамках 23-го тура чемпионата России. Попов, никогда прежде не игравший в РПЛ, сделал 15 сэйвов, включая парированный пенальти в исполнении Антона Заболотного.

«Уфа» завтра 21 июня примет «Тамбов». В данный момент команда Вадима Евсеева занимает 10-е место, набрав 27 очков.

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Александр Беленов поддержал Дениса Попова: Все лучшее впереди
Вратарь «Уфы» считает, что 17-летний коллега хорошо сыграл в Сочи, несмотря на десять пропущенных мячей.
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