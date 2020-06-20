«Урал» – «Рубин». Составы команд

Футбольные клубы «Урал» и «Рубин» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Росси.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Кухарчик, Панюков.
Запасные: Баклов, Герасимов, Насыров, Ароян, Бавин, Ефремов, Магомадов, Калинин, Шаболин, Августиняк, Юсупов.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Могилевец, Подберёзкин, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Пабло Сантос, Нильсен, И.Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Плиев, Степанов, Тарасов, Коновалов, Самошников, Давиташвили, Йевтич, Марков.