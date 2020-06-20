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20 июня 12:41
автор: Шарафудинов Виктор

«Урал» – «Рубин». Составы команд

Игра начнется в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.

Футбольные клубы «Урал» и «Рубин» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Росси.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Кухарчик, Панюков.

Запасные: Баклов, Герасимов, Насыров, Ароян, Бавин, Ефремов, Магомадов, Калинин, Шаболин, Августиняк, Юсупов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Могилевец, Подберёзкин, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Пабло Сантос, Нильсен, И.Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Плиев, Степанов, Тарасов, Коновалов, Самошников, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Урал» после 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, а «Рубин» – 14-е (23).

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