Гаджи Гаджиев: «Крылья Советов» в игре против «Ахмата» оказались бесхребетной командой

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал выступление самарской команды в матче 23-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:4).

«Крылья Советов» в этой игре оказались бесхребетной командой, – рассказал Гаджиев в интервью «РИА Новости». – В начале матча игроки неплохо двигались и забили мяч, все у них складывалось относительно нормально. Но затем «Ахмат» перехватил инициативу и играл уверенно. Самарцам было непросто, Денис Глушаков вместе с партнерами создали несколько неплохих моментов. С моей точки зрения, победа «Ахмата» закономерна. Но главная причина поражения хозяев в том, что они не проявили характера и волевых усилий. А игроки «Ахмата» смогли проявить эти качества при счете 0:1

Если ты не напрягаешься на 100%, то вообще ни у кого не выиграешь. Проявление волевых качеств – это сложная вещь. У Эдуарда Васильевича Малофеева в ходу постоянна была поговорка «Воля волюшкой, коль сил невпроворот». Это говорит о тесной связи физических сил и характера. Не знаю, почему так вчера получилось. То ли игроки «Крыльев Советов» недостаточно готовы физически, то ли проблема в психологическом состоянии футболистов. Волевого потенциала им явно не хватило. Да, стимулы у них были, но волевых качеств не хватило».

После 23 матчей «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место в РПЛ, имея 22 очка. 26 июня команда Миодрага Божовича сыграет на выезде с лидером чемпионата «Зенитом».

Гаджиев тренировал самарскую команду с 2003 по 2006 годы, а также по ходу сезона-2012/13.