Скончался двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Интера» Марио Корсо

Официальный твиттер миланского «Интера» сообщил о том, что бывший полузащитник сине-черных Марио Корсо ушел из жизни в 78-летнем возрасте.

«Марио Корсо, вечный чемпион, ушел. Мыслями мы обращаемся к его семье в это непростое время. Есть такие люди, которым суждено стать легендой. Обладатели уникальных талантов, которых нельзя не любить», – сказано в сообщении клуба серии А.

Ci sono delle persone destinate a rimanere nella leggenda, campioni eterni e talenti unici di cui è impossibile non innamorarsi.



Ciao Mario, ci mancherà tutto di te 👉 https://t.co/iAM7JqKWhG pic.twitter.com/tnp68c6hOp — Inter (@Inter) June 20, 2020

Корсо провел в «Интере» большую часть карьеры футболиста. Марио выступал за миланский клуб с 1957 по 1973 годы, сыграв 502 матча и забив 94 гола в чемпионате Италии. Он помог сине-черным четырежды выиграть скудетто, а также по два раза завоевать Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок (в 1964 и 1965 годах).