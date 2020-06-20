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20 июня 14:25
автор: Шарафудинов Виктор

Скончался двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Интера» Марио Корсо

Бывшему полузащитника «Интера» было 78 лет.

Официальный твиттер миланского «Интера» сообщил о том, что бывший полузащитник сине-черных Марио Корсо ушел из жизни в 78-летнем возрасте.

«Марио Корсо, вечный чемпион, ушел. Мыслями мы обращаемся к его семье в это непростое время. Есть такие люди, которым суждено стать легендой. Обладатели уникальных талантов, которых нельзя не любить», – сказано в сообщении клуба серии А.

Корсо провел в «Интере» большую часть карьеры футболиста. Марио выступал за миланский клуб с 1957 по 1973 годы, сыграв 502 матча и забив 94 гола в чемпионате Италии. Он помог сине-черным четырежды выиграть скудетто, а также по два раза завоевать Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок (в 1964 и 1965 годах).

В сезоне-1985/86 Корсо был главным тренером «Интера», а впоследствии занимался в клубе скаутской работой.

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