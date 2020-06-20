Зинедин Зидан: Пике может говорить, что угодно. Я думаю только о ближайшей игре

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции накануне матча 30-го тура против «Реала Сосьедада» высказался по поводу слова Жерара Пике.

Вчера защитник «Барселоны» заявил, что его команде будет трудно бороться за чемпионский титул с «Реалом» после ничьей с «Севильей» (0:0 на выезде), поскольку мадридский клуб едва ли будет терять очки.

«Слова Пике? Можно говорить, что угодно. Меня волнует только завтрашняя игра, – цитирует Зидана AS. – У меня есть свое мнение, но я его высказывать не буду.

У нас все хорошо после двух проведенных игр. Готовимся к следующему матчу тем же составом. Времени на восстановление не так много, но все равно нужно быть готовым.

В чемпионской гонке ничего не изменилось. Нас ждет третья игра после возобновления сезона. Впереди у нас девять финалов».