«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом». Оба гола казанцев организовал Кварацхелия

Матч 23-го тура чемпионата России «Урал» – «Рубин» завершился со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет на седьмой минуте. Бразильский защитник «Рубина» Пабло срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар поляка Михала Кухарчика.
На 39-й равновесие восстановил грузинский хавбек гостей Хвича Кварацхелия, пробив в падении через себя вслед за подачей Павла Могилевца с углового.
На 56-й Кварацхелия добавил к точному удару результативную передачу, технично выдав диагональный пас Солтмураду Бакаеву. 20-летний воспитанник «Спартака» и младший брат Зелимхана Бакаева пробил в касание с линии вратарской и забил свой первый гол в РПЛ.
Казанцы впервые с июля прошлого года выиграли в чемпионате два матча кряду. 14 марта команда Леонида Слуцкого еще до вынужденной паузы из-за пандемии со счетом 1:0 победила в гостях «Арсенал». В прошлогодней части сезона «Рубином» руководил Роман Шаронов.
«Рубин» поднялся на 11-е место, набрав 26 очков.
«Урал» опустился на 12-е. У команды Дмитрия Парфенова осталось 25 очков. Клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд.
В следующем туре 27 июня «Рубин» примет «Локомотив». 28 июня «Урал» сыграет дома с «Тамбовом».
РПЛ
23-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: Пабло, 7, в свои ворота – Кварацхелия, 39. С.Бакаев, 56.
«Урал»: Годзюр, Золотов (Юсупов, 83), Кулаков, Вилюш, Емельянов, Бумаль, Кухарчик, Эль-Кабир (Бавин, 74), Егорычев (Аугустыняк, 83), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61).
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Подберезкин, Кварацхелия, С.Бакаев (Давиташвили, 67), Абильгор, Могилевец (Коновалов, 61), И.Игнатьев (Марков, 86).
Предупреждения: Эль-Кабир, 37, Бавин, 78, Емельянов, 85 – Могилевец, 48, Дюпин, 89.
Удаление: Подберезкин, 70.
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».