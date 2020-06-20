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«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом». Оба гола казанцев организовал Кварацхелия
20 июня 15:56
автор: Шарафудинов Виктор

«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом». Оба гола казанцев организовал Кварацхелия

Команда Леонида Слуцкого поднялась на 11-е место.

Матч 23-го тура чемпионата России «Урал» – «Рубин» завершился со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте. Бразильский защитник «Рубина» Пабло срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар поляка Михала Кухарчика.

На 39-й равновесие восстановил грузинский хавбек гостей Хвича Кварацхелия, пробив в падении через себя вслед за подачей Павла Могилевца с углового.

На 56-й Кварацхелия добавил к точному удару результативную передачу, технично выдав диагональный пас Солтмураду Бакаеву. 20-летний воспитанник «Спартака» и младший брат Зелимхана Бакаева пробил в касание с линии вратарской и забил свой первый гол в РПЛ.

Казанцы впервые с июля прошлого года выиграли в чемпионате два матча кряду. 14 марта команда Леонида Слуцкого еще до вынужденной паузы из-за пандемии со счетом 1:0 победила в гостях «Арсенал». В прошлогодней части сезона «Рубином» руководил Роман Шаронов.

«Рубин» поднялся на 11-е место, набрав 26 очков.

«Урал» опустился на 12-е. У команды Дмитрия Парфенова осталось 25 очков. Клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд.

В следующем туре 27 июня «Рубин» примет «Локомотив». 28 июня «Урал» сыграет дома с «Тамбовом».

РПЛ

23-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: Пабло, 7, в свои ворота – Кварацхелия, 39. С.Бакаев, 56.

«Урал»: Годзюр, Золотов (Юсупов, 83), Кулаков, Вилюш, Емельянов, Бумаль, Кухарчик, Эль-Кабир (Бавин, 74), Егорычев (Аугустыняк, 83), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61).

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Подберезкин, Кварацхелия, С.Бакаев (Давиташвили, 67), Абильгор, Могилевец (Коновалов, 61), И.Игнатьев (Марков, 86).

Предупреждения: Эль-Кабир, 37, Бавин, 78, Емельянов, 85 – Могилевец, 48, Дюпин, 89.

Удаление: Подберезкин, 70.

Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».

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