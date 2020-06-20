«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом». Оба гола казанцев организовал Кварацхелия

Матч 23-го тура чемпионата России «Урал» – «Рубин» завершился со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте. Бразильский защитник «Рубина» Пабло срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар поляка Михала Кухарчика.

На 39-й равновесие восстановил грузинский хавбек гостей Хвича Кварацхелия, пробив в падении через себя вслед за подачей Павла Могилевца с углового.

На 56-й Кварацхелия добавил к точному удару результативную передачу, технично выдав диагональный пас Солтмураду Бакаеву. 20-летний воспитанник «Спартака» и младший брат Зелимхана Бакаева пробил в касание с линии вратарской и забил свой первый гол в РПЛ.

Казанцы впервые с июля прошлого года выиграли в чемпионате два матча кряду. 14 марта команда Леонида Слуцкого еще до вынужденной паузы из-за пандемии со счетом 1:0 победила в гостях «Арсенал». В прошлогодней части сезона «Рубином» руководил Роман Шаронов.