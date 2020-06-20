Георгий Щенников: Надеюсь, через какое-то время будем опять играть при полных трибунах

- В целом смотрим на ситуацию нормально, в хорошем ключе. Очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не десять процентов вместимости стадиона, но понимаем, что это вынужденные меры. Надеюсь, через какое-то время будем опять играть при полных трибунах, - цитирует Щенникова пресс-служба армейцев.

Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Отметим, что для обеих команд игра будет первой после возобновления сезона, приостановка которого в марте была связана с пандемией коронавируса.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая занимающий второе место «Локомотив» на девять очков. Армейцы с 36 очками занимают пятое место.