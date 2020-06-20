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20 июня 16:42
автор: Ефимов Андрей

Неймар: Не могу дождаться момента, чтобы выйти на поле и творить историю в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что готов к возобновлению Лиги чемпионов.

- Этот период был нетипичным, но основное внимание было уделено безопасности. Я готов и не могу дождаться, чтобы вернуться к игре, постоянно думая о Лиге чемпионов. У нас была сильная группа, но мы, не смотря на все сложности, смогли преодолеть этот отбор и выйти в плей-офф. Я не могу дождаться момента, чтобы снова выйти на поле и творить историю, - цитирует Неймара Goal.com.

Ранее УЕФА официально сообщил, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы состоятся 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа. При этом турнир пройдет в формате плей-офф, а все стадии будут состоять из одного матча.

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