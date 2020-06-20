Леонид Слуцкий: Третье удаление в трех последних матчах - легкий перебор

- Я допускал, что игра будет очень неровная. Получилось так, что начало мы провалили, а наверно с середины первого тайма и во втором тайме до удаления, я считаю, что доминировали. Ну и, конечно, третье удаление подряд в трех последних матчах, мне кажется, такой легкий перебор, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Напомним, что на 71-й минуте встречи с командой из Екатеринбурга был удален полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин.

После этой игры казанцы набрали 26 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре «Рубин» 27 июня на своем поле сыграет против «Локомотива».