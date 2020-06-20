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20 июня 18:18
автор: Ефимов Андрей

ЦСКА - «Зенит». Стартовые составы команд

ЦСКА и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Магнуссон, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 20 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая занимающий второе место «Локомотив» на девять очков. Армейцы с 36 очками занимают пятое место.

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