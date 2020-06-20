«Спартак» победил «Арсенал» в Туле

Футболисты «Спартака» одержали победу над «Арсеналом» в выездном матче 23-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев (44-я минута), Николай Рассказов (66) и Эсекьель Понсе (79), у тульского клуба отличились Евгений Луценко (90+4) и Даниил Лесовой (90+9).

Отметим, что для 23-летнего Соболева это первый забитый мяч в официальных матчах за московский клуб.

В этом матче «Спартаком» руководил ассистент главного тренера Андреас Хинкель, заменявший на скамейке Доменико Тедеско, пропускавшего матч из-за четырех желтых карточек

После этой игры «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Арсенал» с 28 очками опустился на восьмое место.

В следующем туре красно-белые сыграют на своем поле с «Уфой», а тульская команда на выезде встретится с «Ростовом».

РПЛ

23-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1)

Голы: Соболев, 44. Рассказов, 66. Понсе, 79, Луценко, 90+4. Лесовой, 90+9.

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 74), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 75), Чаушич, Лесовой, Луценко.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин, Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон.

Предупреждения: Ткачев, 68. Ковалев, 72 – Жиго, 3. Соболев, 28. Айртон, 42. Бакаев, 45.Ткачев, 68. Ковалев, 72. Банда, 90. Джикия, 90.

Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров).

Тула. Стадион «Арсенал».