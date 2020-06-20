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20 июня 18:30
автор: Тиссен Андрей

Мирзов провел 100-й матч в чемпионатах России

Мирзов вышел на замену в матче с «Арсеналом».

В рамках 23-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал на своем поле московский «Спартак». Полузащитник гостей Резиуан Мирзов вышел на замену на 84-й минуте и сыграл свой 100-й матч в чемпионатах России.

Резиуан Мирзов дебютировал на высшем уровне 9 августа 2014 года. Покорение юбилейного рубежа станет неплохим подарком футболисту на грядущее 27-летие. На текущий момент полузащитник успел поиграть за шесть разных клубов. Последним клубом в карьере игрока до перехода в «Спартак» был именно «Арсенал».

    Матч

    Дата

    Клуб

    Соперник

    Счет

    1

    09.08.2014

    «Торпедо»

    «Зенит»

    1:8 (г)

    10

    03.11.2014

    «Торпедо»

    «Арсенал»

    0:1 (д)

    20

    20.04.2015

    «Торпедо»

    «Ростов»

    0:1 (г)

    30

    16.05.2016

    «Терек»

    «Спартак»

    0:3 (г)

    40

    30.07.2017

    «Тосно»

    «Зенит»

    0:1 (г)

    50

    25.11.2017

    «Тосно»

    «Арсенал»

    3:2 (д)

    60

    28.07.2018

    «Ростов»

    «Ахмат»

    1:0 (д)

    70

    03.11.2018

    «Арсенал»

    «Локомотив»

    1:3 (г)

    80

    20.04.2019

    «Арсенал»

    «Уфа»

    2:1 (г)

    90

    25.08.2019

    «Спартак»

    «Крылья Советов»

    2:1 (г)

    100

    20.06.2020

    «Спартак»

    «Арсенал»

    3:2 (г)

    За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Резиуан Мирзов, одержали 29 побед, 32 раза сыграли вничью и уступили в 39 случаях.

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