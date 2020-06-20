Мирзов провел 100-й матч в чемпионатах России

В рамках 23-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал на своем поле московский «Спартак». Полузащитник гостей Резиуан Мирзов вышел на замену на 84-й минуте и сыграл свой 100-й матч в чемпионатах России.

Резиуан Мирзов дебютировал на высшем уровне 9 августа 2014 года. Покорение юбилейного рубежа станет неплохим подарком футболисту на грядущее 27-летие. На текущий момент полузащитник успел поиграть за шесть разных клубов. Последним клубом в карьере игрока до перехода в «Спартак» был именно «Арсенал».

Матч Дата Клуб Соперник Счет 1 09.08.2014 «Торпедо» «Зенит» 1:8 (г) 10 03.11.2014 «Торпедо» «Арсенал» 0:1 (д) 20 20.04.2015 «Торпедо» «Ростов» 0:1 (г) 30 16.05.2016 «Терек» «Спартак» 0:3 (г) 40 30.07.2017 «Тосно» «Зенит» 0:1 (г) 50 25.11.2017 «Тосно» «Арсенал» 3:2 (д) 60 28.07.2018 «Ростов» «Ахмат» 1:0 (д) 70 03.11.2018 «Арсенал» «Локомотив» 1:3 (г) 80 20.04.2019 «Арсенал» «Уфа» 2:1 (г) 90 25.08.2019 «Спартак» «Крылья Советов» 2:1 (г) 100 20.06.2020 «Спартак» «Арсенал» 3:2 (г)

За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Резиуан Мирзов, одержали 29 побед, 32 раза сыграли вничью и уступили в 39 случаях.