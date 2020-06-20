Мирзов провел 100-й матч в чемпионатах России

В рамках 23-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал на своем поле московский «Спартак». Полузащитник гостей Резиуан Мирзов вышел на замену на 84-й минуте и сыграл свой 100-й матч в чемпионатах России.
Резиуан Мирзов дебютировал на высшем уровне 9 августа 2014 года. Покорение юбилейного рубежа станет неплохим подарком футболисту на грядущее 27-летие. На текущий момент полузащитник успел поиграть за шесть разных клубов. Последним клубом в карьере игрока до перехода в «Спартак» был именно «Арсенал».
Матч
Дата
Клуб
Соперник
Счет
1
09.08.2014
«Торпедо»
«Зенит»
1:8 (г)
10
03.11.2014
«Торпедо»
«Арсенал»
0:1 (д)
20
20.04.2015
«Торпедо»
«Ростов»
0:1 (г)
30
16.05.2016
«Терек»
«Спартак»
0:3 (г)
40
30.07.2017
«Тосно»
«Зенит»
0:1 (г)
50
25.11.2017
«Тосно»
«Арсенал»
3:2 (д)
60
28.07.2018
«Ростов»
«Ахмат»
1:0 (д)
70
03.11.2018
«Арсенал»
«Локомотив»
1:3 (г)
80
20.04.2019
«Арсенал»
«Уфа»
2:1 (г)
90
25.08.2019
«Спартак»
«Крылья Советов»
2:1 (г)
100
20.06.2020
«Спартак»
«Арсенал»
3:2 (г)
За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Резиуан Мирзов, одержали 29 побед, 32 раза сыграли вничью и уступили в 39 случаях.