Виталий Кафанов: Очень хочется, чтобы Попов после игры с «Сочи» ходил по земле

- Вчера было свыше 40 ударов, а обычно в створ наносится 4-5, то есть была сумасшедшая нагрузка. Он принял много правильных решений, но был ряд моментов, где Денис мог сыграть лучше. Надеюсь, он это уже понимает.

Он должен понимать, что сделал только первый шаг в своей карьере. Ему предстоит пройти большой путь, чтобы стать вратарем. Когда пройдет эта эйфория, то нам надо спокойно сесть и посмотреть все, он должен сделать правильные выводы.

Денис должен правильно оценивать свою игру и не впадать в эйфорию. Это может сослужить ему плохой службой в будущем. Наша задача сейчас быть рядом, помочь ему без розовых очков оценить свою игру и дать правильное направление в карьере. Очень хочется, чтобы Денис после этой игры ходил по земле, - передает слова Кафанова пресс-служба «Ростова».

Добавим, 17-летний голкипер «Ростова» в матче с «Сочи» отразил 15 ударов по воротам, что является новым рекордом российской премьер-лиги.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи», которая состоялась в пятницу, вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.