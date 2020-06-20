ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 19:26
автор: Ефимов Андрей

Тедеско в 11 матчах РПЛ со «Спартаком» набрал на три очка больше Кононова

В субботу «Спартак» в гостях одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.

Таким образом, в 11 матчах российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Доменико Тедеско набрал 17 очков, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

В то время как при Олеге Кононове красно-белые в 11 матчах текущего сезона набрали на три очка меньше – 14 (три победы, две ничьи, пять поражений).

Напомним, что что Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Вместе с командой немецкий специалист одержал также две победы в матчах Кубка России - с «Ростовом» (2:1) и ЦСКА (3:2 д.в.). В полуфинале турнира красно-белые 18 июля сыграют с «Зенитом».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Сочи» и «Ростов» установили два рекордаСудьба матча «Сочи» и «Ростова» пока не решенаГлавный матч 23-го тура РПЛ судит Сергей Иванов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"УЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем "Сочи" — "Ростов"Известная спортсменка предпочла выступать без трусов
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Тест футболиста «Уфы» на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
20.06.2020 19:47
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Джикия и Айртон пропустят матч с «Уфой» из-за перебора желтых карточек
Защитники «Спартака» Лукас Айртон и Георгий Джикия не смогут помочь команде в домашнем матче 24-го тура чемпионата России с «Уфой».
20.06.2020 19:39
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Тедеско в 11 матчах РПЛ со «Спартаком» набрал на три очка больше Кононова
В субботу «Спартак» в гостях одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.
20.06.2020 19:26
Футбол
автор: Ефимов Андрей
ЦСКА – «Зенит» – 0:2. Иванович и Малком забили два за десять минут. Онлайн
ЦСКА – «Зенит» – 0:2. Иванович и Малком забили два за десять минут. Онлайн
ЦСКА принимает лидера в центральном матче 23-го тура.
20.06.2020 19:02
Футбол
автор: Липкин Антон
«Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Футболисты «Арсенала» уступили «Брайтону» в выездном матче 30-го тура чемпионата Англии.
20.06.2020 19:01
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Виталий Кафанов: Очень хочется, чтобы Попов после игры с «Сочи» ходил по земле
Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, отвечающий в клубе за работу вратарей, оценил игру 17-летнего Дениса Попова против «Сочи» (1:10).
20.06.2020 18:58
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Джикия - лучший игрок матча «Арсенал» - «Спартак»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:2).
20.06.2020 18:50
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Спартак» победил «Арсенал» в Туле
«Спартак» победил «Арсенал» в Туле
Голы у красно-белых забили Соболев, Рассказов и Понсе.
20.06.2020 18:31
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Мирзов провел 100-й матч в чемпионатах России
Мирзов вышел на замену в матче с «Арсеналом».
20.06.2020 18:30
Футбол
автор: Тиссен Андрей
«Вердер» уступил «Майнцу», «Бавария» взяла верх над «Фрайбургом»
Футболисты «Вердера» проиграли «Майнцу» в выездном матче 33-го тура чемпионата Германии со счетом 1:3.
20.06.2020 18:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика