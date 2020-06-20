Тедеско в 11 матчах РПЛ со «Спартаком» набрал на три очка больше Кононова

Таким образом, в 11 матчах российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Доменико Тедеско набрал 17 очков, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

В то время как при Олеге Кононове красно-белые в 11 матчах текущего сезона набрали на три очка меньше – 14 (три победы, две ничьи, пять поражений).

Напомним, что что Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Вместе с командой немецкий специалист одержал также две победы в матчах Кубка России - с «Ростовом» (2:1) и ЦСКА (3:2 д.в.). В полуфинале турнира красно-белые 18 июля сыграют с «Зенитом».