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20 июня 20:04

Александр Дюков: Противников проведения матчей со зрителями практически не осталось

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возобновление сезона РПЛ.

- Когда в конце апреля мы проводили внутреннюю дискуссию в Российском футбольном союзе и Российской Премьер-лиге, сторонников возобновления чемпионата было немного. Но прошло несколько недель, и уже никто не сомневается, что нужно было принять именно такое решение.

Что касается возобновления матчей с участием 10 процентов зрителей, то как мы помним, совсем недавно были вопросы и об этом. Но сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось.

- Кто должен бороться с нарушениями социальной дистанции болельщиками?
- Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5 – 2 метра – очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность. Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности. Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах, – сказал Дюков.

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