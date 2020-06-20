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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в Москве
20 июня 20:59
автор: Ефимов Андрей

Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в Москве

Футболисты «Зенита» одержали победу над ЦСКА в выездном матче 23-го тура чемпионата России со счетом 4:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились Бранислав Иванович (2-я минута), Малком (9, 45+2) и Себастьян Дриусси (90+4).

Отметим, что эта встреча стала для обеих команд первой в возобновленном сезоне, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Зенит» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а ЦСКА в гостях встретится с «Динамо».

РПЛ
23-й тур

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1)

Голы: Иванович, 2. Малком, 9, 45. Дриусси, 90+4.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Обляков, Влашич, Бистрович (Кучаев, 76), Дивеев, Чалов.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Сутормин, 74).

Предупреждения: Дивеев, 5. Обляков, 10 – Оздоев, 50. Ерохин, 81.

Удаление: Карпов, 89.

Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Москва. «ВЭБ Арена».

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