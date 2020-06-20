Президент «Тамбова»: Если есть заболевший, «Уфа» будет вынуждена уйти на карантин

- То, что мы играть будем, это однозначно. Мы не владеем стопроцентной информацией по этому вопросу - она для нас пока закрыта. Если есть заболевший, команда будет вынуждена уйти на карантин, так же как в ситуации с «Ростовом», но нас пока не уведомили об этом, - приводит слова Габуева ТАСС.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что тест футболиста «Уфы» на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, что в минувшую среду, положительный тест на коронавирус сдали сразу шесть игроков «Ростова», в связи с чем в пятницу ростовский клуб был вынужден сыграть в матче чемпионата России с «Сочи» игроками академии.